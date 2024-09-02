Выставка световых инсталляций, выставка про любовь, работы художника Моргунова, международная книжная ярмарка, выставка об изобретательности памяти, картина Каннского кинофестиваля и ремейк тайского хита. Куда пойти в Москве на неделе с 2 по 8 сентября, рассказываем в материале RTVI.

Eigengrau

5 сентября в галерее ART&BRUT откроется персональная выставка художника Николая Моргунова Eigengrau («внутренний серый»).

Экспозиция, включающая более 20 работ мастера смешанных техник, построены таким образом, что на ней можно будет проследить, как одна работа дала начало следующей или, наоборот, как произошло возвращение и переосмысление предыдущей идеи.

Также выставку сопроводит музыка, написанная перформером Ярославом Вялых (Linja).

«Любовь. От и До»

До 29 сентября в Первой Образцовой типографии проходит выставка «Любовь. От и До». Тотальная инсталляция представляет собой тринадцать комнат-эпизодов, разделенных на две части: «Познание» и «Исцеление». Цель выставки — ответить на вопрос о том, что такое любовь, и поразмышлять, какой она может быть.

«Природа будущего»

С 6 сентября по 17 ноября в центре современной культуры «Солодовня» пройдет новая персональная выставка Аси Заславской «Природа будущего».

Выставка посвящена размышлениям об избирательности памяти. Художница взяла за основу архив малоизвестного советского художника Геннадия Мишенева и эмоционально исследовала его, создав свой первый персональный проект, в котором есть герой и связанный с ним сюжет. В экспозицию вошло более 20 новых работ.

«Как взломать экзамен»

5 сентября в прокат выходит англоязычный ремейк тайского хита «Chalard Games Goeng» — триллер «Как взломать экзамен».

В элитной частной школе в Лос-Анджелесе дети богатых и знаменитых родителей готовятся к сдаче финального экзамена. Но чтобы сдать его успешно, им нужна помощь. Они нанимают умную и отчаянную ученицу из бедной семьи, чтобы та помогла им взломать экзамен.

«Докер»

С 5 по 15 сентября в Москве пройдет 10-й Международный фестиваль документального кино «Докер». В этом году в программе кинофестиваля: 56 фильмов из 30 стран, 9 номинаций в 3-х конкурсных программах, дискуссии с авторами, психологами и журналистами, специальные секции, посвященные информационным технологиям и ментальному здоровью, а также детская космическая программа.

«Лгунья»

5 сентября в прокат выходит «Лгунья» — подростковое драмеди от режиссера Юлии Трофимовой. Фильм, основанный на реальной истории, рассказывает о 17-летней Еве, которая, чтобы привлечь внимание, лжет окружающим о насилии по отношению к ней, что приводит к неожиданным последствиям. «Лгунья» — это история о взрослении, моральном выборе и ответственности за свои слова.

«Черный пес»

5 сентября в российский прокат выходит фильм-победитель Каннского фестиваля в категории «Особый взгляд». 8 сентября в Центре «Зотов» пройдет спецпоказ картины, после которого состоится обсуждение с кинокритиком Катей Долининой.

Действие картины происходит на краю пустыни Гоби, куда во время Олимпиады в Китае отправляли бездомных собак. В центре сюжета фильма история Лан (Эдди Пэн), только что вышедшего из тюрьмы. В умирающем поселении Лан встречает дворовую собаку, за поимку которой даже назначили награду, так сильно она докучала жителям: агрессивно себя вела, бросалась на людей, кусала. Лану же удается не просто приручить пса, но и подружиться с ним. В ответ пес помогает Лану, когда нападают на него.

«Московская международная книжная ярмарка»

С 4 по 8 сентября в Экспоцентре пройдет Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) и Московская международная книжная детская ярмарка (ММКДЯ).

В рамках ярмарки издательства подготовили обширную программу: лекции, мастер-классы, встречи с писателями. Также издательства покажут свои новинки, бестселлеры и расскажут о трендах в современной литературе.

14 новых выставок современного искусства

В арт-пространстве Cube.Moscow проходят 14 выставок современного искусства. Самая масштабная из них — выставка световых инсталляций «Элемент», которую представила галерея ЛУЧ. В экспозиции можно увидеть работы студий INTERLNKD, LYM Art и mmd’s, а также медиа-художников Ивана Калиничева и Александра Соколова.

В арт-пространстве также представлены персональные выставки Ани Жёлудь, Марии Высотской, Веры Петровской, Александра Чемакина, Алины Светкиной, Катерины Lime Blossom, Константина Чиркова, Евгения Старова. Помимо этого, в галереях представлены коллективные выставки и pop-up проекты.