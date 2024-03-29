Российский режиссер Кантемир Балагов, снявший такие фильмы, как «Дылда» и «Теснота», вошел в десятку победителей премии Chanel Next Prize. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Chanel Next Prize — премия, выдаваемая культурным фондом, созданным модным домом Chanel. О создании фонда компания объявила в 2021 году.

Балагов и другие лауреаты получили по €100 тыс. (около 9,9 млн руб.) на реализацию своих «самых амбициозных художественных проектов». Кроме того, в процессе создания работ победителям будут помогать в течение двух лет партнеры модного дома Chanel.

«Для меня большая честь получить признание от Chanel, бренда, который всегда ставит артистизм на первое место», — приводятся на сайте Chanel слова Балагова.

«Теснота», дебютный полный метр российского режиссера, выпустившегося из мастерской Александра Сокурова, участвовал в 2017 году в Каннском фестивале. Картина получила приз ФИПРЕССИ. Следующий фильм Балагова «Дылда» в 2019 году был удостоен в Каннах главного приза в категории «Особый взгляд».

В апреле 2023 года режиссер заявил о своем уходе из кинематографа. Однако уже в мае 2023 года продюсер Александр Роднянский* сообщил, что Балагов работает над новым сценарием и планирует выпустить фильм до конца года. Однако после этого режиссер о своих планах публично не заявлял.

В 2022 году Балагов вместе с режиссером Кирой Коваленко покинул Россию, выступив против боевых действий на Украине.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов