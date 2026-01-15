15 января в российский прокат выходит фильм «Марти Великолепный» — психоделическая сага о пинг-понге, американской мечте и харизматичном аферисте, за роль которого Тимоти Шаламе уже получил «Золотой глобус». Режиссер и сценарист картины Джош Сэфди в эксклюзивном интервью RTVI раскрыл, какой метод работы использовал молодой актер, чтобы стать своим персонажем.

По словам Сэфди, на съемочной площадке царила особая атмосфера напряжения, особенно в массовых сценах, например, в боулинге, где было задействовано около сорока актеров. «Это действительно держало Тимоти и [его партнера] Тайлера в напряжении, практически на грани», — отмечает режиссер. Эта энергия нестабильности идеально соответствовала внутреннему состоянию героя — игрока в настольный теннис Марти, чья мечта о славе горит невыносимо ярко. «Марти по своей природе никогда не выключается, и мы чувствуем, что эта энергия исходит из персонажа и его желания постоянно поддерживать огонь своей мечты», — объясняет Сэфди.

Однако главное открытие режиссера касалось не съемочного процесса, а подготовки Шаламе к роли. Сэфди сразу увидел в актере ключевые для чемпиона качества: гиперфокус и гиперточность. «Я сразу понял, что эти качества заложены в самой ДНК Тимоти», — утверждает режиссер. Подход Шаламе оказался настолько глубоким, что поразил всю съемочную группу. Для него подготовка к роли — это погружение в предысторию персонажа «вплоть до его рождения». Актер задавал бесконечные вопросы о прошлом Марти, на некоторые из которых у самого Сэфди не было ответов.

«К моменту старта съемок Тимоти был не только готов играть в настольный теннис, но он был полностью психологически готов быть этим человеком. И в случае любой импровизации он понимал, что за человек его Марти, и откуда может взяться любой его поступок. И такого уровня погружения в роль я еще никогда не видел», — признается режиссер.

Соавтор сценария Рональд Бронштейн подтверждает: Шаламе обладает «потрясающей способностью блокировать внешний мир» и невероятно серьезно относится к профессии, «выключая белый шум» своей публичной известности. Сэфди добавляет, что актер не выходил из духа роли на протяжении всего съемочного периода, сохраняя концентрацию и серьезное отношение к работе. «Мы с ним провели 15 читок сценария, и после каждой читки он задавал все новые вопросы к каждой сцене. И каждый из этих вопросов делал сцену значительно глубже. Он — больше, чем просто актер», — резюмирует Джош Сэфди.

«Марти Великолепный» обещает стать не только историей о погоне за славой, но и демонстрацией актерского мастерства нового уровня, где грань между исполнителем и персонажем стирается благодаря уникальному дару и феноменальной работоспособности Тимоти Шаламе.