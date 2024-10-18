17 октября в российский прокат вышел семейный фэнтези-фильм «Робин Гуд и хранители леса». Рассказываем в материале RTVI, кому его стоит посмотреть.

О чем фильм

В центре сюжета история о детях, которые играют на заброшенном пустыре. Они разделились на две группы — «капюшонам» достался лес, а «рыцари» пытаются завоевать эту территорию. Банду «капюшонов» возглавляет лучница Робин, которая стоит за свое «королевство» и не намерена позволить кому-либо его захватить. В этом же лесу обитает «злая ведьма» — местная хиппи Аура, давно живущая в одиночестве в доме, сделанном своими руками.

Все идет своим чередом, пока не появляется представительница строительной компании. На месте пустыря она предлагает построить торговый квартал с фермерским рынком, спортзалом и детским садом. Жители городка в восторге от идеи, и только их дети понимают, что у них отбирают единственную территорию, где они могли играть.

Кто создатели

Режиссер «Робин Гуда и хранителей леса» Филип Хоукинс рассказывал, что ему казалось, будто он снимает два фильма одновременно. Дело в том, что действие происходит одновременно в реальности и в мире фантазий. В итоге зритель видит и то, как рыцари в латах сражаются за корону, и то, что доспехи на самом деле сделаны из картона, а вместо коней у воинов — разноцветные велосипеды. Особенно забавно смотрится, как после эпичной битвы главного придворного волшебника мама забирает срочно домой, потому что ему поцарапали лоб во время игры.

Сценарист Стюарт Бенсон во время работы над сценарием вдохновлялся воспоминаниями о своем детстве, когда он с друзьями тоже играл в лесу, пока участок не выкупили и не застроили.

Какие актеры появляются в кадре

Фильм снимали на северо-западе Великобритании, где вырос режиссер картины. Роли почти всех членов банды «капюшонов» и «рыцарей» играли местные дети.

Наоми Харрис, звезда нескольких фильмов о Джеймсе Бонде, исполнила роль недобросовестной строительной предпринимательницы, которая всеми силами старается забрать кусок лесного королевства ради собственной выгоды. Героиня «Игры Престолов» Гвендолин Кристи предстала в образе активистки по защите окружающей среды, которая помогает детям.

Также в картине появляется Марк Уильямс, известный по роли Артура Уизли из серии фильмов о Гарри Поттере. Здесь он выступает в роли мэра города, которому предстоит принять множество непростых решений.

Из дебютантов — исполнительница главной роли Дарси Эварт. Ее героиня Робин всеми силами старается отстоять собственное лесное королевство и защитить своих друзей от нападок корыстных взрослых.

Почему стоит посмотреть

Эстетика «Робин Гуда и хранителей леса» немного напоминает культовый «Мост в Терабитию» — в обеих картинах уделяется большое внимание теме безграничности детской фантазии.

Кроме того, авторы «Робин Гуда» в игровой форме стараются донести до юных зрителей важность экологической проблемы. В фильме много красок и простора для фантазии, что особенно важно для детской аудитории.

Характеры некоторых персонажей вышли несколько карикатурные, но, возможно, от этого детям будет забавнее наблюдать за ними. К тому же, возможно именно дети-герои видят взрослых такими стереотипными, так как считают, что их никто не понимает.

Картина получилась чувственной и душевной, в ней нет нравоучений, но она в фэнтезийной форме дает понять, почему разрушать экосистемы может быть опасно. Фильм понравится юным мечтателям и тем, кто верит в сохранение природы.