В центре «Зотов» 24 ноября открылась экспозиция «Пресня: выставка моей памяти», посвященная Краснопресненскому району и его жителям. Среди экспонатов не только фотографии и видеозаписи, но и отрывки из дневников, а также различные артефакты прошлого: двери квартир, телефоны, записные книжки, письма, фрагменты плитки, мебель. Выставка организована как своеобразный лабиринт, прогуливаясь по которому, попадаешь словно в бесконечный поток памяти поколений, которые жили или все еще живут на Пресне.

Выставка включает в себя пять тематических разделов: «Вы здесь», «Пресня индустриальная», «Пресня зеленая», «Пресня горящая и простреленная» и «Пресня нездешняя». В основе создания нарратива экспозиции лежит нелинейный подход, где реальные время и пространство соединяются, смешиваются, меняются местами, подчиняясь законам драматургии, а не соотнесению временных рубежей и географических точек.

«Интерес к исследованию района появился из ощущения, что Москва, хоть и один город, но на самом деле представляет собой множественную идентичность, мозаику, каждый кусочек которой неповторим. Хотелось понять, в чем же заключается неповторимость Пресни, ее своеобразие, аромат, дух, образ. Это сложная материя, таких описаний не найдешь в книгах. Поэтому мы обратились к устной истории, oral history, искали людей, жителей Пресни, которые приоткрыли бы нам как исследователям место через опыт взаимодействия с ним, через опыт его проживания, переживания в пространстве координат своей повседневности, ткани человеческой жизни», — объясняет куратор выставки Алла Мировская.

На стенах выставки можно прочесть слова жителей Пресни, которые согласились поделиться своими воспоминаниями. Люди рассказывают о своем родном районе с большой любовью: делятся историями из детства, вспоминают забавные случаи, говорят о своих чувствах к близким и даже к незнакомцам. В каждой из этих историй можно ощутить нежность, теплую, как бабушкина квартира в старом доме на Пресне.