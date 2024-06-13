В Москве с 3 по 5 июля в ИНТЦ «Ломоносов» пройдет фестиваль-форум «Российская креативная неделя». Ожидается более 300 спикеров.

Форум уже традиционно станет площадкой для общения креативных предпринимателей, технологических компаний, институтов развития, образования, представителей власти и регионов. Ожидается более 300 спикеров — топ-представителей креативных индустрий. Работа в ИНТЦ «Ломоносов» будет проходить в форматах стратегических сессий, кросс-индустриальных дискуссий, кейс-стади, мастер-классов, открытых интервью, круглых столов.

Ключевые треки программы:

Российская и локальная идентичность;

Меры поддержки креативных индустрий;

Экономический эффект от креативной экономики;

Пространственное развитие;

Креативная экономика как индустрия ценностей.

«Креативная неделя в Москве задает векторы развития креативной экономики для всей страны. С одной стороны, на деловой программе, мы представляем срез рынков — как они себя чувствуют, в каком направлении двигаются, на чем построены стратегии их развития. С другой — мы собираем кейсы со всей страны, лучшие практики, чтобы понять, как их применить в рамках регионов или шире», — рассказала президент АНО «Креативная экономика», директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова.