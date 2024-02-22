Анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе» с 22 февраля выходит в повторный прокат. Эту картину называют самой детской среди работ японского мастера. Рассказываем, почему ее стоит посмотреть или пересмотреть.

О чем фильм

Фильма основан на сказке Ганса Христиана Андерсена «Русалочка», но в версии Миядзаки нет отрицательных персонажей. Рыбка-русалка Брунгильда живет вместе с сестрами на морском дне в замке своего отца, эксцентричного мага Фудзимото, ее мать — морская богиня Гранмамаре. Однажды Брунгильда сбегает из-под неустанного родительского контроля в открытое море и застревает в мусоре. Ее спасает пятилетний Сооске, который живет вместе с мамой в уютном доме на вершине утеса. Мальчик кладет рыбку в ведерко с водой, дает ей попробовать ветчину и придумывает ей новое имя — Поньо.

Фудзимото похищает дочь и возвращает ее обратно на морское дно. Поньо это не нравится, она стремится снова сбежать и стать человеком, чтобы вернуться к Сооске. Ей удается выбраться, но она разливает отцовские волшебные зелья, затапливает волшебный дворец и выпускает сестер в море. Теперь миру грозит потоп.

Какие персонажи еще есть

Миядзаки очень любит, чтобы в фильме обязательно появлялись милые бабули с бойким характером. Такие персонажи были у него в «Навсикае из долины ветров» и «Ходячем замке», они есть также в поздней его картине «Мальчик и птица». В «Рыбке Поньо» мы встречаем сразу несколько таких персонажей — они живут в пансионате, где работает Риса, мать Сооске. Все бабули хоть уже и не так бодры, но все еще мечтают бегать и веселиться. Только одна из них любит поворчать и сразу замечает, что выловленная Сооске рыбка принесет беды.

Другие взрослые здесь тоже достойны внимания. Например, мать Сооске, которая самоотверженно помогает бабулям во время потопа, рискуя своей жизнью. Она с нежностью относится и к своему мужу, которого неделями не видит, готовясь к каждому его визиту на сушу как к большому празднику. Риса любит и принимает Сооске, но из-за работы не может быть с ним часто рядом. Когда на пороге появляется девочка-рыбка, Риса не задает лишних вопросов, а просто ставит на стол еще одну тарелку для ужина. Да и к разговору по душам с морской богиней она подходит совершенно спокойно. Кажется, это потрясающий уровень психологической устойчивости.

Дети — не дети

Поньо и Сооске — главные герои ленты, которые не такие уж и разные, если приглядеться. Они оба взрослее, чем их сверстники. У Миядзаки этот троп встречается даже чаще, чем образы бабуль: Тихиро в «Унесенных призраками», Махито в «Мальчике и птице», Кики из «Ведьминой службы доставки», сестры из «Мой сосед Тоторо», а также многие другие.

Сооске растет без отца, потому что тот всегда в море и общается с сыном исключительно с помощью азбуки Морзе. Да и мама мальчика всегда на работе, поэтому он рано научился заботиться о себе самостоятельно. Возможно, из-за того, что Сооске привык видеть маму на работе, он и приучился называть ее по имени, как зовут ее бабули. Либо это лишь условность, подчеркивающая равные отношения между Сооске и Рисой.

Поньо — дитя волшебного союза. Ее гиперопекающий отец не любит людей и мечтает, чтобы океан снова затопил мир. Ненависть эта, надо сказать, не беспочвенная — человечество заполонило мусором океан, а от их шумных кораблей и вовсе спасения нет. В своем замке, закрытом воздушным пузырем, Фудзимото держит дочерей и следит, чтобы они не общались с людьми. Тем временем ее мать, как и отец Сооске, все время где-то далеко в морях. Гранмамаре за весь фильм даже и не разу не поговорила с Поньо, а самое ее длительное взаимодействие было с Рисой. Но она богиня, ее, вероятно, ждут более великие дела.

В итоге девочка растет очень самостоятельной и своенравной. Она сама превращается в человека без чьей-либо помощи, в отличие от своего прототипа — Русалочки. Поньо сильная, смелая и точно знает, чего она хочет. И пускай весь мир подождет. При этом она очень искренне любит и родителей, и сестер. Хоть люди ей и не очень понятны, она относится к ним с сочувствием: всю еду она готова отдать младенцу и его маме, которых она встречает во время потопа.

Может, благодаря своему одиночеству Сооске и Поньо находят друг друга. Вместе они действительно кажутся по-настоящему счастливыми, что бы с ними ни происходило. Столкнувшись с потопом, они не капризничают, а справляются с трудностями сообща. Они сразу принимают друг друга такими, какие они есть, умеют заботиться, дружить и быть счастливыми. Их способность договариваться — то, чему стоит поучиться!

Минимализм и Хокусай

С визуальной точки зрения «Рыбка Поньо» — самый минималистичный фильм Миядзаки. Однако работа над ним шла почти четыре года. Лента состоит из 170 тысяч нарисованных вручную кадров, часть из которых создавал лично Миядзаки. А открывающая сцена с подводной лодкой Фудзимото и морскими существами, обитающими возле нее, потребовала 1613 страниц концептуальных эскизов.

Помимо рыб, медуз, кальмаров и других созданий, в фильме есть множество доисторических рыб. Особенно впечатляют кадры, когда кистеперые рыбы девонского периода проплывают там, где совсем недавно были дороги, светофоры, разметки. Кропотливо вырисовывались морские волны с рыбьими головами, по которым Поньо спешит навстречу Сооске. Вероятно, для создания этих кадров Миядзаки и его аниматоры вдохновлялись работами художника Кацусики Хокусая, вырисовывавшего бушующие волны в своих гравюрах. И, конечно, отдельного упоминания заслуживают волшебные воздушные пузыри, которые Фудзимото создает для защиты дочек или бабуль.

Кому стоит смотреть фильм

«Рыбка Поньо на утесе» подойдет и взрослым и самым маленьким зрителям. Сюжет очень прост и понятен детям, а тем, кто постарше, будет интересно наблюдать за персонажами, разглядывать невероятно красивые морские пейзажи и подмечать отсылки к европейскому эпосу. А еще после «Рыбки Поньо» наверняка захочется приготовить сочный рамэн по рецепту Рисы — с ветчиной, луком и яйцом.