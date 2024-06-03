Многие нутрициологи советуют добавить в свой рацион семена льна. Издание «Узнай» рассказывает о том, почему стоит взять на заметку этот суперфуд и употреблять его с осторожностью.

Семена льна помогают похудеть благодаря высокому содержанию клетчатки, утверждают эксперты. Полезные жиры и кислоты Омега-3 создают ощущение сытости. Суперфуд также может облегчать боли во время менструации у женщин, укреплять волосы, а льняной отвар помогает при выпадении волос. Кроме того, он может снижать уровень холестерина и сахара в крови.

Семена льна помогут и тем, кто страдает от непереносимости глютена, — ими можно заменить злаки, в которых содержится аллерген.

Употреблять семена нужно с особой осторожностью — у них есть и противопоказания. Если съедать больше 50 граммов семян в день, могут возникнуть вздутие живота, запоры и даже аллергия. Не стоит также резко вводить этот продукт в свой рацион, иначе это может вызвать вздутие живота.

Самый быстрый способ приготовить семена — замочить их на 10-15 минут в пропорции один к трем. Их также можно обжарить или измельчить, а затем добавить в салат или утреннюю кашу. Молотыми семенами льна можно заменить до 10% муки в выпечке, но в этом случае нужно увеличить и количество дрожжей на четверть.