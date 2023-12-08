Российский сериал «Грузчики» получил приз за лучший сценарий на бразильском фестивале Rio Webfest. Приз также получил актер Владимир Гарцунов за роль в сериале «Трудные подростки» в номинации «Лучший драматический актер». Оба проекта созданы при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В числе российских картин, победивших на фестивале, оказался также один из первых отечественных научно-фантастических мультсериалов, созданный при помощи нейросетей «Ева. Связь сквозь время». Он отмечен в категориях «Лучший анимационный сериал» и «Лучшее звуковое сопровождение».

Сериал «Трудные подростки» выходит с 2019 года, проект неоднократно становился лауреатом различных премий, в том числе Национальной премии в области веб-индустрии, Национальной премии интернет-контента, премии в сфере маркетинга Effie Awards Russia. Проект собрал более 200 млн просмотров. В четвертом сезоне главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими, продолжают регулярно попадать в неприятности, втягивая в них своего наставника. В течение всех сезонов сериал исследует проблемы буллинга, домашнего насилия, бодишейминга и борьбы с зависимостями. Финальный пятый сезон проекта выйдет 14 декабря 2023 года.

Премьера фантастической трагикомедия «Грузчики» состоялась в 2022 году. Ее придумали и сняли братья Александр и Филипп Ершовы. Это авторский взгляд на тему реинкарнации и перерождения и попытка ответить на вопросы, что переживает человеческая душа после смерти, возможна ли жизнь в новом теле и как исправить ошибки, сделанные в этой жизни. В 2023 году проект уже удостоился четырех наград на фестивалях в Испании («Seriesland IX») и США («Minnesota WebFest»).