Фотовыставка о кораллах, проект о клубной культуре, фильм-участник фестивалей Berlinale, Sundance, SXSW «Лохматые предки», шоу-мюзикл, российская фантастика, сибирская ярмарка современного искусства и «Мир Хейли». Куда сходить с 1 по 7 июля — в материале RTVI.

«Цветы океана»

1-го июля в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» откроется фотовыставка «Цветы Океана», организованная Центром океанографии и морской биологии «Москвариум».

«Цветы Океана» представят зрителям разнообразие коралловых форм и оттенков, красоту и уникальность подводного мира.

Экспозиция выставки выстроена так, чтобы погрузить посетителей в атмосферу морских глубин через объектив макрофотографии, раскрывая всю многогранность морских кораллов.

«Природа предмета. Современный дизайн и традиции»

2 июля в Новой Третьяковке откроется фиджитал-выставка «Природа предмета. Современный дизайн и традиции».

В центре проекта — современный дизайн, основанный на культурном коде, традициях, обычаях и истории России, который соединит цифровой и физический мир.

Среди экспонатов фиджитал-выставки:

— Коллекционный и массовый дизайн,

— Высокое декоративно-прикладное искусство арт-проекта «Трын*Трава. Современный русский стиль»,

— Работы из коллекции Московского музея дизайна,

— Арт-объекты от художника Анастасии Дубач,

— Саунд-дизайн от Евгения Попова (DIGITAL MOSS),

— видео-инсталляции цифрового художника Сергея Паршакова,

— Аромат проекта BY KAORI, который занимается аромадизайном коммерческих и частных пространств.

«Добро пожаловать в клуб»

4 июля в центре «Зотов» состоится открытие выставки «Добро пожаловать в клуб». Выставочный проект посвящен феномену индустриальных и постиндустриальных клубов, становлению современной клубной культуры и ее связи с конструктивистским наследием.

На выставке будут представлены архивные фотографии и макеты конструктивистских клубов и Домов культур, фото культовых вечеринок 1990-х годов, флаеры и статьи, видеохроника первых рейвов, видеоклипы.

В центре экспозиции расположатся 12 проектов ночных клубов, каждый из которых будет включать в себя три макета, портфолио и планшет с чертежами. Все они разработаны студентами Архитектурной школы МАРШ для трех постиндустриальных московских территорий — Бетонного завода на Нагатинской набережной, береговой линии Южного речного порта и территории бывших складов-пакгаузов Ленинградского вокзала.

«Лохматые предки»

4 июля в российский прокат выходит картина «Лохматые предки» — фильм-участник фестивалей Berlinale, Sundance, SXSW.

«Лохматые предки» — история про семью последнего Снежного Человека, которая вот-вот отправится в путешествие (как только выловит всех блох).

По словам режиссеров фильма Дэвида и Натана Зеллнеров, они заинтересовались историей о Снежном Человеке еще в детстве, когда увидели печально известный фильм Паттерсона-Гимлина про охоту за Снежным человеком, где был показан облик этого существа.

«Буря. Остров волшебства»

Всё лето в «Москвариуме» будет идти мюзикл «Буря. Остров волшебства». Это современная интерпретация фантастической пьесы Уильяма Шекспира «Буря». Режиссёр постановки — Юрий Квятковский.

В шоу принимают участие воздушные гимнасты, акробаты, профессиональные актеры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал композитор-неоклассик Никола Мельников.

«Мюзикл на воде по мотивам Шекспира — это настоящая редкость. Выбор этого жанра обусловлен особенностями сюжета пьесы, действие которой происходит на острове и на воде. Благодаря возможностям „Москвариума“ мы можем передать этот сказочный мир более ярко и насыщенно, чем на обычных театральных сценах», — рассказал генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.

«Контакты»

6 июля в центре «Зотов» пройдет кинобранч с просмотром российского фильма «Контакты» и последующим обсуждением с в кафе «Зотов».

«Контакты» — фантастическая картина про жизнь на Земле, которая изменилась после визита инопланетных кораблей, зависших в самых разных точках планеты. Приглашенные гости — режиссер Дмитрий Моисеев и арт-директор Денис Моисеев.

SCAN FAIR

В Красноярске на территории креативного кластера «Квадрат» проходит первая сибирская ярмарка современного искусства SCAN FAIR.

Проект создан красноярской ресторанной группой Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий. Свои стенды на ярмарке представит 41 участник — от Улан-Удэ и Тюмени до Томска и Благовещенска.

«Мир Хейли»

В галерее современного искусства ART&BRUT продолжается персональная выставка Якова Хомича «Мир Хейли».

Работы художника из этой серии показывают фантазии и сны вымышленной девочки по имени Хейли. На картинах можно увидеть ее игрушки, семью и кошмары, после которых невозможно уснуть.

На выставке также представлены инсталляции из мира девочки: в разных частях зала можно заметить ее туфельки, в углу ее словно дожидается пони-качалка, а кровать скромно заправлена, словно героиня дожидается гостей.