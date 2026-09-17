Актриса Шэрон Стоун дала интервью Variety, в котором рассказала о страхе, который вызывает у людей после «Основного инстинкта», о последствиях инсульта и о том, почему всегда забирает игровые костюмы со съемок.

Стоун поделилась, что однажды увидела, как ее нижнее белье продают прямо возле студии. По ее словам, писать контракты ее научила Кэрри Фишер, а ту — ее мать Дебби Рейнольдс.

«Я внесла свои костюмы в контракт в 80-х, и все надо мной смеялись. „Ты что, какой-то барахольщик?“ Но женщинам в этой индустрии не платили. И я снималась в эпизодическом телесериале, и однажды я вышла и увидела, что мое нижнее белье и бюстгальтеры продаются на складном пластиковом столике на улице. Мне было так стыдно, и я подумала: „Это просто унизительно для меня как женщины“», — объяснила она.

«Люди все еще в ужасе от меня в том или ином смысле, — сказала она. — Я думаю, что сам конструкт женщины, заявляющей о себе как об отдельной и несгибаемой, был и остается пугающим».

Стоун призналась, что хотела быть режиссером, а не актрисой. По ее словам, карьере мешал «тревожный вагинальный вопрос», а теперь — «постменопаузальная проблема», из-за которой она слишком устает, чтобы терпеть чужие мнения ради режиссерской должности. Она также заявила, что ее амплуа никогда не было «сексуальными психопатками».

Актриса рассказала, что в 2001 году перенесла разрыв позвоночной артерии, девятидневное кровоизлияние в мозг и инсульт. На восстановление ушло семь лет. В этот период она потеряла опеку над приемным сыном Роаном и, по ее словам, «потеряла свое место в индустрии, пришлось начинать с нуля». На вопрос, как она вернула карьеру, Стоун ответила: «Я не вернула».

Сейчас у нее три готовых фильма, включая «In Memoriam» с Марком Мароном, который показали на Tribeca Festival в июне. В третьем сезоне «Эйфории» она сыграла голливудскую руководительницу Сидни Суини.

Стоун вспомнила, как Райан Мерфи предложил ей роль в сериале «Рэтчед». По ее словам, Мерфи обиделся, что она не выразила восторга сразу. Самым приятным партнером на съемках она назвала обезьяну, которая сидела у нее на плече: «Обезьяна была самой забавной, самой присутствующей и самой смешной».

Она также рассказала, что в юности Мухаммед Али хотел снять ее в фильме «Величайший», но ее отец отказал, заявив, что она будет архитектурным инженером. Али тогда ответил: «Мистер Стоун, вы можете спрятать эту девочку под корзину, но она все равно станет кинозвездой».