Фильм Алексея Учителя «Шум времени» станет фильмом открытия IV фестиваля актуального российского кино «Маяк», который пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября 2026 года. Показ состоится 3 октября вне конкурса.

Картина посвящена композитору Дмитрию Шостаковичу. В фильме снялись Олег Савцов, Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова, Дарья Балабанова, Мария Смольникова, Лев Зулькарнаев и Данила Козловский. Производством занималась студия «РОК» при поддержке Фонда кино, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Департамента культуры Москвы, «Кинопрайма» и онлайн-кинотеатра PREMIER.

«»Шум времени» — это не байопик, а притча о гении, чья судьба отразила все противоречия ушедшего века и потому позволяет увидеть его большие смыслы, — сказал режиссер Алексей Учитель. — Стремительный взлет на вершину славы, обрушение всего в одночасье — чтобы подняться еще выше и выдержать новые удары. Это фильм о человеке, стоящем на краю пропасти, и об удивительном парадоксе: чем сильнее расшатывался его мир, тем мощнее становилась музыка».

Программный директор фестиваля Стас Тыркин назвал картину «фильмом большого стиля», отметив, что это «кинороман» об одном из главных композиторов XX века. По его словам, Шостакович в фильме предстает как «трогательный маленький человек», чья хрупкость подчеркнута масштабными историческими декорациями.