Актриса Вай Чинг Хо, известная по роли криминального авторитета Мадам Гао в сериалах Marvel, ушла из жизни в возрасте 82 лет. Информацию о смерти подтвердила семья актрисы.

О кончине также сообщили коллеги по цеху: актер Питер Шинкода опубликовал в социальных сетях пост с соболезнованиями, а актер Перри Юнг уточнил, что Вай Чинг Хо скончалась в результате инсульта два дня назад.

Актриса родилась в Гонконге. Ее карьера в кино, на телевидении и в театре продолжалась более трех десятилетий. Широкое признание ей принесла роль Мадам Гао во вселенной Marvel, которую она исполняла в сериалах «Сорвиголова», «Железный кулак» и «Защитники».

Помимо проектов Marvel, Вай Чинг Хо снималась в фильме «Стриптизерши», озвучивала бабушку Ву в мультфильме Pixar «Я краснею», а также появлялась в эпизодах ряда популярных телесериалов.