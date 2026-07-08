Universal Pictures наняла сценаристку Элизабет Меривезер для работы над байопиком о Бритни Спирс, сообщает Page Six Hollywood. Меривезер, известная по сериалам «Новенькая», «Умираю, как хочу секса» и фильму «Больше чем секс», напишет первый драфт сценария по мемуарам певицы «Женщина во мне».

Режиссером проекта выступит Джон М. Чу («Злая»), продюсером — Марк Платт. В основе фильма лежат мемуары Спирс, вышедшие в 2023 году. Книга стала мировым бестселлером, разошлась тиражом более 6 миллионов копий по всему миру, а ее аудиоверсия с голосом Мишель Уильямс стала самой быстро продаваемой в истории издательства Simon & Schuster.

В мемуарах Спирс откровенно рассказала о своем детстве в Луизиане, ранней славе, отношениях с Джастином Тимберлейком и 13-летней опеке, установленной судом над ней и ее состоянием. Книга вызвала огромный интерес в Голливуде — за права на экранизацию боролись Shonda Rhimes, Plan B Брэда Питта и LuckyChap Марго Робби, а также студии Sony, Warner Bros., Disney и Netflix. В итоге проект достался Universal.

Решение о продолжении работы над байопиком было принято на фоне успеха фильма «Майкл» о Майкле Джексоне, который собрал в мировом прокате более 900 миллионов долларов и стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории.

Другие детали проекта, включая актерский состав и дату выхода, пока не раскрываются.