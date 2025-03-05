В России выйдет новая книга Анджея Сапковского по вселенной «Ведьмака» — «Перекресток воронов». Об этом сообщили в издательстве АСТ.

Роман в переводе Вадима Кумока появится в книжных магазинах в апреле 2025 года. Это первая книга Сапковского с 2013 года, которая выйдет в России. Суммарный тираж фантастических книг автора с 1996 года составляет более 2 850 000 экземпляров.

Новый роман, как и предыдущие, расскажет о приключениях ведьмака Геральта из Ривии. В детстве героя отправили в ведьмачью школу Каэр Морхен, где тренируют будущих охотников на чудовищ. Важнейший этап такого становления — «испытания травами» и «испытания снами», в ходе которого тело мутирует: человек становится менее уязвимым, его продолжительность жизни увеличивается, радужка меняет свой цвет на желтый, а зрачок становится вытянутым, как у кошки.

В центре сюжета «Перекрестка воронов» — совсем юный Геральт, который не так давно успел стать ведьмаком. Он впервые отправляется за пределы Каэр Морхена и попадает на Большак — главную дорогу, где ему предстоит встретиться с разными созданиями.

Всего на данный момент в серии восемь книг, действие которых происходит в вымышленном мире — на Континенте. Он напоминает европейское средневековье, где помимо людей обитают также драконы, ведьмы, эльфы, чудовища и многие другие фантастические существа. Геральт — один из последних в мире ведьмаков, который за деньги убивает монстров, способных навредить людям.

С 2019 года на Nefflix выходит сериал «Ведьмак» по мотивам романов Сапковского, в 2025 году ожидается релиз четвертого сезона. Также стриминг выпустил спин-офф «Происхождение» и два полнометражных аниме — «Кошмар Волка» и «Сирены глубин». Предполагалось, что в 2024 появится еще один спин-офф сериал «Крысы Пограничья», но его релиз отменили.