17 сентября начался прием заявок на VI Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий. Организатором выступает Единый центр креативной экономики (АНО «Креативная экономика»). Подать проект можно на официальном сайте премии до 30 октября 2026 года, а имена лауреатов объявят 1 декабря на церемонии награждения в Московском концертном зале «Зарядье».

В этом году впервые учреждены две новые номинации: «Креативное поколение» (за новые форматы поддержки и развития специалистов) и «Креативный туризм» (за вклад креативных индустрий в туристическую отрасль). Также сохраняются традиционные направления: «Креативный регион», «Глобальная креаномика», «Креативная интеграция», «Импульс воздействия» и «Креативное событие».

Финалистов определит Организационный комитет — в каждой номинации будет не более трех претендентов. Победителей выберет жюри из 46 человек путем голосования. В его состав вошли заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, а также представители культуры и медиа: Евгений Миронов, Алла Сигалова, Александр Жаров и другие. Лауреаты получат главную награду — статуэтку «Семечка».

За пять лет существования премии на участие поступило свыше 6000 заявок из всех регионов России, было определено более 180 финалистов и награждено порядка 60 лауреатов. «Российская национальная премия в сфере креативных индустрий — это прежде всего люди, чьи идеи и проекты формируют современный образ России. За эти годы Премия выросла в большое сообщество лидеров и профессионалов», — отметила президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.