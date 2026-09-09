Театр Наций и Сбер запускают проект «Нейротеатр: репетиция будущего» — лабораторию, исследующую диалог театра и искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Театра Наций. Старт проекту дан 7 сентября в рамках открытия 20-го сезона театра. Организаторы объявили о приеме заявок на участие в резиденции по созданию идей спектаклей с использованием ИИ или про ИИ, а также заявок на участие в «Нейроночи» — шоукейсе сценических экспериментов.

К участию в резиденции приглашаются режиссеры, хореографы, драматурги, медиа- и междисциплинарные художники, а также композиторы из России. Организаторы ждут как опытных, так и начинающих театральных деятелей. К рассмотрению принимаются новые, ранее не публиковавшиеся идеи спектаклей в свободной форме. При подготовке идей использование ИИ не ограничивается. Кураторы и приглашенные эксперты отберут 30 участников. Организаторы оплатят проезд и проживание участникам не из Москвы. Прием заявок продлится до 11 октября.

Резиденция пройдет с 16 по 25 ноября в Москве на площадках Нового Пространства Театра Наций, СберУниверситета и студии производства контента SberStudios на Мосфильме. В программе — образовательные треки от Сбера, мастер-классы, встречи с экспертами по ИИ и представителями разных областей науки и культуры. Для разработки идей спектаклей участники смогут пользоваться нейросетью ГигаЧат.

Кураторами проекта выступили режиссер Юрий Квятковский и драматург Михаил Дегтярев. В программу лаборатории также войдет форсайт-сессия для директоров и художественных руководителей театров из разных регионов России. Завершится цикл питчингом проектов участников резиденции и показом избранных работ в Театре Наций в рамках «Нейроночи» 30 января 2027 года.

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов отметил: «Театр, как никакой другой вид искусства, способен разобраться и художественно осмыслить изменения, которые грядут в нашей жизни в связи с развитием ИИ. Для нас это не погоня за модой, а честный разговор о том, куда движется искусство — и как сохранить в нем самое ценное: живу человеческую душу. Искусственный интеллект для нас — не угроза, а вызов. Он может стать надежным помощником, но еще интереснее, когда ИИ становится героем спектакля — зеркалом наших страхов и надежд».

Старший вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин подчеркнул: «Театр во все времена первым улавливал, куда движется общество, и задавал контекст дискуссиям о будущем. „Нейротеатр“ — это попытка осмыслить происходящие изменения вместе с художниками, инженерами и зрителями».

Куратор проекта, драматург Михаил Дегтярев добавил: «Театр находится в точке технологического и культурного перехода. ИИ уже становится инструментом для создания текстов, визуальных образов и новых форм взаимодействия со зрителем». Режиссер Юрий Квятковский отметил, что «центральным предметом исследования лаборатории становится человек в эпоху разумных алгоритмов».