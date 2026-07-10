Три столичные семьи вошли в число победителей второго сезона конкурса «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей». Всего в финал вышли 60 семейных команд из разных регионов страны. Победители получили сертификаты на пять миллионов рублей, которые можно направить на улучшение жилищных условий, а также отправятся в путешествие по России.

Среди победителей — семья Гутиных, где воспитываются двое детей. Они бережно хранят традиции прошлого и создают новые: каждый вечер подводят итоги дня, устраивают тематические ужины при свечах и организуют походы. Родители пишут письма детям, чтобы вручить их на 18-летие. Папа Рустам работает ведущим инженером, тренирует детей по футболу и закупает инвентарь для детских домов и центров. Мама Марина — индивидуальный предприниматель и организатор родительского клуба.

В семье Лизунковых — Митрофановых трое детей — сыновья Арсений, Филипп и Елисей. Мама Мария, папа Артем и дедушка Владимир Иванович трудятся врачами-стоматологами. У семьи есть общее увлечение — конный спорт, растят и тренируют лошадей.

История многодетной семьи Москвиных-Борковых связана с детским лагерем «Орленок» под Клином. Дедушка Александр Иванович работает директором лагеря более 40 лет, бабушка Нина Николаевна — бухгалтером. Семейное дело продолжают мама Людмила, папа Владислав, а также их дочка Лидия. Семья была финалистом конкурса «Это у нас семейное» и награждена почетным знаком «Родительская слава города Москвы».

Всего во втором сезоне конкурса принял участие 726 191 человек — 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. В финал вышли 328 семейных команд из 85 регионов страны. Победителями стали 60 команд, в составе которых 401 человек. В их числе — многодетные и приемные семьи, семьи участников специальной военной операции, трудовые и творческие династии, а также спортсмены, активисты и ветераны труда.