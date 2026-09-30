В Москве на площадке Большого театра прошла церемония награждения и гала-концерт VII сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс». Назвали победителей и призеров в индивидуальных компетенциях и командных соревнованиях в направлении «Театр», а также объявили лауреатов премии «Великие мастера».

В финал вышли 200 участников из 43 регионов России. Соревнования проходили в 20 компетенциях — от геймдизайнера, моушн-дизайнера и промпт-инженера до сценографа, стилиста, художника по свету и VFX-дизайнера. Всего в этом году на чемпионат подали более 30 тысяч заявок по 32 компетенциям.

«В этом году было подано более 30 тыс. заявок по 32 компетенциям. Это очень серьезный вклад, потому что для креативной индустрии нам ежегодно требуется не менее 75 тысяч таких специалистов, как вы, на которых равняется вся страна. К 2030 году рост доли креативной индустрии в ВВП страны составит 6%», — сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Церемония прошла в Бетховенском зале Большого театра. 60 лучших молодых специалистов, прошедших три конкурсных этапа, получили награды из рук представителей индустрии. Победителям вручили денежные сертификаты на общую сумму 36 млн рублей: 750 тысяч за первое место, 500 тысяч за второе и 250 тысяч за третье. Потратить их можно на образование, профессиональное оборудование, собственный проект или путешествие по России. В каждой компетенции также объявили победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

«Осознание того, что представители бэкстейдж-профессий — это люди, без которых не может быть современного русского искусства, оно пришло и к звездам нашей сцены. И я надеюсь, что навсегда», — отметил начальник Управления Президента России по общественным проектам, председатель оргкомитета чемпионата Сергей Новиков.

Лауреатами премии «Великие мастера» стали кинооператор и фотохудожник, шестикратный обладатель премии «Ника» Юрий Клименко и композитор, народный артист России Алексей Рыбников.

Завершился вечер гала-концертом на Новой сцене Большого театра с участием Игоря Крутого, Алсу и Юлианы Карауловой. Ведущими стали Кристина Асмус и Тимур Соловьев. Также показали театральную новеллу «Грезы» победителей командных соревнований в направлении «Театр» — ее подготовили для спектакля «Портфолио. За кулисами», открывшего новый сезон «Ленинград Центра» в Санкт-Петербурге.