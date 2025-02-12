На подарочные сертификаты в книжный чаще всего покупают художественную литературу. К Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля, «Читай-город» проанализировал предпочтения россиян в выборе книг в подарок.

Топ-10 книг, приобретенных по сертификатам в начале февраля 2025:

Генки Кавамура — «Если все кошки в мире исчезнут» Холли Джексон — «Хороших девочек не убивают» Анна Джейн — «Поклонник» Джон Стрелеки — «Кафе на краю земли» Александр Волков — «Волшебник Изумрудного города» Джордж Оруэлл — «1984» Питер Боланд — «Убийства и кексики» Осаму Дадзай — «Человек недостойный» Николас Спаркс — «Спеши любить» Сон Вон Пхен — «Девочка с лисьим хвостом. Т.1»

Художественная литература стала лидером продаж (более 195 тысяч экземпляров), обогнав нон-фикшн в три раза. В топ-5 вошли Эрих Мария Ремарк «Три товарища», Генки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут», Джордж Оруэлл «1984», Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» и Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита».

На втором месте — детская литература (122 тысячи экземпляров). Популярностью пользовались Анна Маслова «Чебурашка», Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», Нил Гейман «Коралина», Сон Вен Пхён «Девочка с лисьим хвостом» и Сара Бет Дерст «Девочка, которая не видела снов».

Фантастика и фэнтези заняли третье место (91 тысяча проданных книг). В топ-5 — Ребекка Ярос «Четвертое крыло», Мосян Тунсю «Благословение небожителей», Скотт Коутон и Элли Купер «Ужасы Фазбера», Кира Брид-Райсли и Скотт Коутон «Пять ночей у Фредди. Серебряные глаза» и Стивен Кинг «Кладбище домашних животных».

Далее следуют детективы (62 тысячи экземпляров). Лидеры — Агата Кристи «Десять негритят» и «Убийство в Восточном экспрессе», Майк Омер «Внутри убийцы», Виктор Дашкевич «Граф Аверин», и Питер Боланд «Убийства и кексики».

Замыкает пятерку психология (55 тысяч экземпляров): Ольга Примаченко «К себе нежно», Джон Стрелеки «Кафе на краю земли», Джеймс Клир «Атомные привычки», Виктор Франкл «Сказать жизни „Да!“» и Стефани Шталь «Ребенок в тебе должен обрести дом».