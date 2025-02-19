18 февраля в Центре Вознесенского в Москве прошло открытие выставки «Темная Оттепель», где можно увидеть мрачную сторону эпохи шестидесятых, которую принято отождествлять со свободой личности. В экспозиции представлены работы Александра Арефьева, Владимира Ковенацкого, Натальи Прокуратовой, Владимира Пятницкого и многих других авторов. В своих работах они рассуждают о смерти и вечности, показывают жизнь маргинальных слоев населения, изнанку Москвы и Петербурга, всматриваются в неприглядность бытия. Выставка продлится до 18 мая. Подробнее — в фоторепортаже RTVI.