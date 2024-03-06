5 марта в Центре «Зотов» открылась новая масштабная выставка «Работать и жить. Архитектура конструктивизма», посвященная яркому явлению советского авангарда начала XX века, — конструктивизму. В экспозиции — макеты зданий, архивные документы, агитационные плакаты, концепт-планы, фотографии и артефакты того времени. Архитекторы-конструктивисты мечтали построить мир будущего, где «новому человеку» было бы максимально комфортно жить. Например, ему не нужно было бы самостоятельно готовить — для этого были бы столовые, для стирки существовали бы прачечные, а работа располагалась бы рядом с домом. Даже цветовая гамма интерьеров и экстерьеров подбиралась с большим вниманием: эксперты старались определить наиболее приятные глазу сочетания.

Архитекторы проектировали заводы, жилые кварталы, поликлиники, школы, комбинаты питания и даже целые новые города. Среди них были легендарный Дворец Советов, дом Наркомтяжпрома и другие футуристичные здания. Часть наследия конструктивистов дошла до наших дней в виде чертежей, некоторые здания все же были реализованы. Подробнее об открытии выставки — в галерее RTVI.