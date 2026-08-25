Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил мэру Москвы Сергею Собянину назвать улицы в честь экс-мэра Юрия Лужкова, советского лидера Леонида Брежнева, а также Виктора Гришина — первого секретаря Московского горкома КПСС в 1967—1985 годах. Копия депутатского обращения есть в распоряжении RTVI.

«В связи с пожеланиями избирателей прошу рассмотреть вопрос о целесообразности увековечивания в Москве имен ее прошлых руководителей — В.В. Гришина и Ю.М. Лужкова, а также одного из прошлых руководителей страны — Л.И. Брежнева, в том числе путем наименования новых улиц или существующих проектируемых проездов», — пишет Делягин.

Депутат сообщил, что проведенные в Telegram опросы показали «популярность увековечивания имени Брежнева» (за высказались 59% проголосовавших, против 23%, безразличны оказались 18%) и «относительную популярность увековечивания имени Гришина» (за — 35%, против — 4%, не знают, кто это — 61%).

При этом против увековечивания имени Лужкова проголосовал 61% участник опроса, а за только 21%. Делягин в обращении к Собянину приводит свое объяснение такому результату.

«Нынешнее поколение помнит в основном агонию последних лет его мэрства (последствия которой пришлось разгребать Вам и Вашим соратникам), но забыло его достижения — спасение Москвы в 90-е годы (и, в частности, превращение построенной при Гришине МКАД из «дороги смерти» в полноценную современную магистраль), — утверждает депутат.

По его мнению, опросы в Telegram не является репрезентативными.

«Возможно, для выяснения позиции москвичей в более полном объеме было бы разумным провести соответствующий опрос на «Активном гражданине»», — предложил Делягин.