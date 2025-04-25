24 апреля в центре современного искусства Винзавод прошло открытие коллективной выставки «Границы видимости», созданной в рамках проекта «Винзавод. Гравитация». Куратором выступил Сергей Хачатуров.

Выставка расположена сразу в двух больших залах — Цехе Белого и Цехе Красного, а путь сквозь экспозицию напоминает лабиринт. Художники, работы которых были отобраны, по-разному интерпретируют понятия «зрения», «видимости», «зримого». Они экспериментируют с оптическими эффектами, текстурами и представлениями о визуальном. Например, Александр Лавров в инсталляции «Альбом», показывает, как могла бы выглядеть комната незрячего человека, а Владимир Потапов демонстрирует привычную кухонную утварь вывернутой наизнанку.

Архитектура выставки создана Константином Лариным, для которого, «зритель выступает как фотон, он свободно проникает сквозь объекты выставки с помощью перспективных искажений, преград и периферического зрения. Перегородки, сужения, усиленные перспективы, обратные перспективы, конструкции с отверстиями (через них то видно, то не видно искусство), благодаря всем этим ухищрениям создаются дополнительные перспективные ощущения и стирается граница видимого».

Визуальный лабиринт поделен на тематические разделы: в Цехе Красного — «Боковой обзор», «Слепое пятно и точка фиксации», в Цехе Белого — «Щель и порез в перспективной коробке», «Послеобразы», «Таблица Амслера».

Помимо работ современных художников на выставке представлены гравюры из частной коллекции с аллегориями на тему оптики и зрения — иллюстрации к «Метаморфозам» Овидия, «Аллегория зрения», листы из «Энциклопедии» XVIII века с изображением различных ремесленных предметов и фототипия с работы Рембрандта «Сон Иакова». Так, выставка «Границы видимости» демонстрирует эволюцию зрительского взгляда, то, как изменилось само искусство и его восприятие на протяжении столетий.