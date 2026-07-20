Центр современного искусства Винзавод объявил участников нового сезона Открытых студий. В этом году в проекте примут участие десять художников: Яна Арбузова, Ольга Белякова, Катя Косова, Морра Козлитина, Дмитрий Печурин, Кристина Пуршина, Любовь Ремизова, Маша Сомик, Алена Троицкая и Константин Чирков.

Лейтмотивом 14-го сезона станет оппозиция силы и слабости. Как отметил ментор проекта Алексей Корси, художникам предстоит поразмышлять о природе произведения искусства, которое борется за внимание зрителя между профессионально выверенным жестом и хрупкостью искреннего чувства.

На полгода участники получат пространство для работы, образовательную программу и поддержку экспертного совета. В состав совета вошли основательница ЦСИ Винзавод Софья Троценко, искусствоведы Андрей Паршиков и Полина Могилина, куратор Александр Бланарь и художник Артем Филатов. Представление нового сезона прошло 14 июля в пространстве Студий.