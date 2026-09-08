10 сентября в галерее ART&BRUT откроется персональная выставка Никиты Орлова «Транзит». Проект посвящен короткому, но напряженному состоянию, когда человек еще не сделал шаг, но уже чувствует, что прежнее положение перестало быть устойчивым. Художник обращается к образу порога как к моменту перехода — между внутренним и внешним, привычным и неизвестным, неподвижностью и действием.

В основе проекта — серия абстрактных живописных работ, которые формируют среду, где зритель сталкивается не с готовым повествованием, а с ситуацией задержки. Композиции построены вокруг мотива архитектурного проема, однако художник не изображает двери, окна или проходы буквально. Вместо этого он использует простые геометрические формы, цветовые плоскости и многослойную поверхность, чтобы создать ощущение пространства, которое одновременно открывается и сопротивляется взгляду.

Картина становится не изображением места, а приглашением взглянуть на пространство иначе. Слои краски складываются в медленный процесс: каждая работа требует от недель до месяцев. По краям холста вдоль подрамника остается видимой фактура основы, с которой все начиналось. Прозрачный гель объединяет слои в единую поверхность, где множественность чувствуется, но не различается. Это похоже на движение корабля: если смотреть на горизонт, кажется, что стоишь на месте, но если перевести фокус на воду — становится заметно, что плывешь.

Выставка показывает, как абстракция работает с конкретным человеческим опытом: растерянностью перед выбором, медленным вниманием к собственному состоянию, необходимостью пройти через неопределенность, прежде чем появится направление. «Транзит» приглашает смотреть на живопись как на пространство, в котором можно задержаться. Выставка будет работать до 11 октября.