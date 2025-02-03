В галерее «Сабстанция», вид из окон которой открывается на Москву-Сити, открылась новая выставка «Грани восприятия» Ольги Кротовой. Масштабные арт-объекты художницы можно трогать, взаимодействовать с ними. Над центральным панно Кротова работала в рамках программы мастерских ColLab в Центре художественного производства «Своды» Дома культуры «ГЭС-2», для его создания она консультировалась с тифлопсихологом — специалистом, который изучает восприятие слепых и слабовидящих людей. Контрастные по тактильным ощущениям материалы — мягкие и твердые, теплые и холодные, гладкие и шероховатые — должны наощупь подсказать зрителю, что находится перед ним, и в какой цвет окрашен каждый из объектов. Выставка продлится до 27 февраля.