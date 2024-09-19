19 сентября в Доме культуры «ГЭС-2» прошло открытие трех новых проектов. Самый масштабный из них — инсталляция «Небесные артефакты» Франциско Инфанте-Араны и Платона Инфанте.

В пространстве Проспекта «ГЭС-2» установили восемь арт-объектов, большинство из них Инфанте-Арана придумал еще в шестидесятые годы, но в таком масштабе они представлены впервые. Зеркальные скульптуры символизируют быстротечность времени и его цикличность, также они напоминают космические корабли. Платон Инфанте пошутил на открытии, что старт экспозиции показался ему похожим на запуск ракеты.

На втором этаже «ГЭС-2» также открылись две выставки: одна из них посвящена Камчатке — «Парадокс береговой линии», вторая — проект программы художественных резиденций «Я никогда этого не увижу. Я никогда этого не забуду». Первая состоит из пяти частей, которые будут сменять друг друга в течение следующих четырех месяцев.

«Мы пытались найти образ, который стал бы ключом к пониманию Камчатки как, с одной стороны, реального

места, а с другой — некоего способа жизни вообще: совокупности естественных и культурных процессов, которые протекают одновременно и в неразрывной связи друг с другом», — рассказал о «Парадоксе береговой линии» Ярослав Алешин, куратор программы городской интеграции и выставочных проектов фонда V—A—C и Дома культуры «ГЭС‑2».

«Я никогда этого не увижу. Я никогда этого не забуду» создан художницей из Екатеринбурга Юлией Абзалтдиновой в соавторстве с семью незрячими и слабовидящими участницами. В качестве инструмента автор использовала нейросети, превращая в промпт рассказы девушек об их снах. Полученные изображения наносились на различные материалы так, чтобы гости ощущали между изображениями тактильную разницу.