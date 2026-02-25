С 2 по 5 апреля 2026 года в московском Гостином дворе состоится одно из ключевых событий весеннего культурного сезона — VII ярмарка современного искусства «Арт Россия». Масштабный смотр объединит на одной площадке более 100 независимых художников и галерей, прошедших строгий кураторский отбор.

Экспозиция ярмарки представит все многообразие актуального искусства: живопись, скульптуру, графику, фотографию и дизайнерские предметы. Посетители смогут не только познакомиться с творчеством признанных мастеров и молодых перспективных авторов, но и приобрести понравившиеся работы. Цены на арт-объекты стартуют от 50 000 рублей, что делает выставку доступной как для профессиональных коллекционеров, так и для всех, кто ищет нестандартные интерьерные решения.

По словам искусствоведа и сооснователя ярмарки Елизаветы Фроловой, проект играет важную роль в развитии арт-рынка, открывая новые имена.

«В свое время мы были первыми, кто позволил независимым художникам стоять на стендах отдельно наравне с галереями. Каждый год мы наблюдаем, как растут наши экспоненты: находят первых коллекционеров, сотрудничают с известными галереями и получают признание экспертного сообщества», — отметила она.

В этом году организаторы подготовили обновленную деловую программу. Вместо традиционных дискуссий и лекций гостей ждут тематические секции по девяти направлениям: современное искусство, кино, танец, фотография, архитектура, литература, музыка, дизайн и театр. Как пояснила программный директор ярмарки Лариса Удовиченко, структура секций выстроена по принципу погружения — от экспертных дискуссий к практическим интерактивным занятиям. Цель форума — дать зрителю личный опыт взаимодействия с искусством.

Особое внимание будет уделено детской программе. На ярмарке откроется полноценное арт-пространство «Детская территория» с мастер-классами под руководством опытных наставников. В 2026 году темой детской выставки станет «Зазеркалье снов» — фантастическая страна, где стираются границы между реальностью и воображением.