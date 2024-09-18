17 сентября в галерее ГУМ-RED-LINE открылась выставка «Квалиа» Сергея Шутова, посвященная «золотому веку» московского творческого андеграунда. В экспозиции представлены новые живописные работы, созданные художником за последние пять лет. Залы галереи оформили в стиле его первой мастерской, оклеенной фольгой, а специально для гостей открытия Шутов самостоятельно смастерил шапочки из фольги. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.

Сергей Шутов — знаковая фигура для советского андеграундного искусства. Он участвовал в создании манифеста хиппи «Канон», снимался в фильме «Асса» и выступил в качестве художника-постановщика картины, был одним из первых московских виджеев в клубе «Птюч» и выставлялся в галереях по всему миру.