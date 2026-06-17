Юбилейный пятый фестиваль DDX Fitness FEST состоится 25 и 26 июля в музее-заповеднике «Коломенское». В программе — два дня интенсивных и необычных форматов: Zumba, BODYBALLET, масштабная йога-практика, высокоинтенсивное боевое занятие DDX Combat, танцевальный баттл, караоке-вечеринка и фитнес-рейв. Также будут работать семейные развлекательные зоны, фудкорт и площадки здорового питания.

Общая площадь фестиваля составит 100 тысяч квадратных метров. В этом году программа станет еще насыщеннее — более 150 активностей, от высокоинтенсивных и функциональных форматов до спокойных, таких как йога. Посетителей ждут открытые занятия с топ-тренерами и блогерами, отдельные зоны для танцев, кардио и духовных практик. В образовательной части фестиваля — сессии о питании, восстановлении и фитнес-психологии.

Одним из хедлайнеров фестиваля станет популярная поп-исполнительница Мари Краймбрери, которая выступит 26 июля. Полный музыкальный состав этого года пока не раскрывается. В разные годы на сцене DDX Fitness FEST выступали Полина Гагарина, Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Artik & Asti, DJ SMASH, JONY и другие.

«Этим летом я выступлю на DDX Fitness FEST. Люблю open-air за невероятную энергию, которая возникает между мной и слушателями, — прокомментировала Мари Краймбрери. — На фестивале музыка и фитнес объединятся, а значит — хорошее настроение обеспечено. Такое событие точно нельзя пропустить, чтобы лето запомнилось надолго».

Для гостей подготовлены также необычные зоны: можно запустить воздушного змея, посетить антистресс-зону, оставить свой след в арт-пространстве и попробовать виртуальную греблю или VR-гольф.

Организаторы отметили: «DDX Fitness FEST мы проводим уже в пятый раз, и с каждым годом он становится масштабнее. Десятки направлений тренировок, атмосферная музыка и радость от общения с теми, кто разделяет твои ценности — вот что превращает этот фестиваль в место, куда хочется возвращаться снова и снова. Более 90% посетителей в 2025 году сказали, что готовы прийти еще раз, и это лучший показатель того, что мы делаем все правильно».