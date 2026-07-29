Сервис «Мосбилет» предлагает отправиться в путешествие по московским усадьбам — музеям-заповедникам «Останкино и Кусково», «Царицыно», «Коломенское» и усадьбе Измайлово, подведомственным столичному Департаменту культуры. Гостей ждут подлинные интерьеры XVIII века, старинные парки, выставки и фестивали.

В Останкине можно увидеть возрожденные залы дворца-театра, построенного Николаем Шереметевым, и познакомиться с усадебной кухней XVIII века. В Египетском павильоне работают интерактивные 3D-макеты, а с помощью VR-шлемов посетители совершают виртуальное путешествие. Вечером в дворцовых залах проходят концерты классической музыки.

В Кускове после реставрации открылся Швейцарский домик — единственный сохранившийся парковый павильон XIX века, построенный по проекту архитектора Николая Бенуа. Внутри разместилась выставка о Сергее Шереметеве и его роли в сохранении родового наследия. Посетить павильон можно в составе экскурсионной группы.

Музей-заповедник «Царицыно» объединяет дворцовый ансамбль, парк, оранжереи и каскад прудов. В оранжереях, восстановленных по историческим чертежам, круглый год растут инжир, апельсины и редкие виды гибискуса. На Среднем Царицынском пруду работает светомузыкальный фонтан. На территории также есть веревочный парк, прокат лодок и сапбордов. 16 августа здесь пройдет День истории Царицына с театрализованной реконструкцией визита Екатерины II.

В музее-заповеднике «Коломенское» сохранились памятники архитектуры XVI века, включая церковь Вознесения, включенную в список ЮНЕСКО. В ансамбле Передних ворот Государева двора работает выставка «Вехи истории Коломенского» с археологическими находками, старопечатными книгами и предметами царского быта. Усадьба Измайлово, бывшая загородная резиденция русских царей на рукотворном острове, сегодня является объектом культурного наследия. В лектории «Старая московская квартира» проходят лекции об истории Измайловского острова.