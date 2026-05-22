С 26 мая по 26 июля в Доме на Хлебном в Москве Geolina art gallery представит совместную выставку художников Кати Герун и Алексея Корси «Под подозрением. Задание для группы медленного реагирования». Куратором проекта выступил Алексей Масляев.

Экспозиция разместится в квартире исторического здания начала XX века, которая находится на стадии косметического ремонта, что создает особую атмосферу покинутости и недосказанности.

Проект объединяет инсталляции, объекты, фотографию, видео и скульптурные формы разных масштабов. Произведения не столько выставляются в привычном смысле, сколько обнаруживаются зрителем в процессе осмотра пространства. Открытые дверные косяки, розетки без заглушек, выведенные провода и тревожная световая режиссура усиливают ощущение, что в квартире произошло нечто, требующее разгадки. Художественные работы предстают в роли улик, вписанных в жанровую канву то ли триллера, то ли детектива, то ли боди-хоррора.

Организаторы предлагают посетителю взять на себя роль следователя, которому предстоит собрать доказательства непроявленного события. Внимание к незаметным деталям и рациональный подход оказываются ненадежными инструментами: невооруженный глаз обманывает, замыкаясь на внешней оболочке вещей. Цепочки доказательств разрываются, а архитектура происшествия рассыпается на заблуждения и игры воображения, но само подозрение не исчезает, лишь меняя адресата. Кому именно — предстоит выяснить на выставке.