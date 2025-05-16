1 мая 2025 года в «Москвариуме» начался финальный сезон водного шоу «Буря. Остров волшебства». С 1 мая по 7 сентября зрителям будет представлено театральное шоу-мюзикл по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Буря» в современной интерпретации.

В шоу задействованы морские млекопитающие и профессиональные артисты различных жанров, в том числе воздушные гимнасты и акробаты. Для каждого выступления созданы разные костюмы. В постановке задействовано более 300 человек.

Зрительный зал «Москвариума» оснащен высокотехнологичным оборудованием, позволяющим воспроизводить различные спецэффекты, включая 3D-мэппинг, водный занавес и кинетические инсталляции. Музыкальное сопровождение к шоу создано композитором Николаем Мельниковым.