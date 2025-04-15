10 апреля в Москве завершился восьмой ежегодный форум Synergy Woman Forum. На мероприятии выступили предпринимательницы, эксперты, звезды шоу-бизнеса и другие. Участники форума поделились опытом в развитии бизнеса и построения карьеры.

В рамках форума прошла пленарная дискуссия «Женщины в бизнесе: преграды и возможности», которую модерировала вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Надия Черкасова. Спикеры обсудили вопросы трансформации бизнеса, преодоления гендерных стереотипов, поиска ресурсов для масштабирования проектов.

«Synergy Woman Forum — это масштабная площадка для обмена опытом среди женщин, которые строят свой бизнес и успешную карьеру. Мы видим, что в последнее время появляется все больше женщин среди топ-менеджмента компаний и на управленческих позициях. Это заметно и по составу слушателей нашей новой программы Executive MBA для лидеров российского бизнеса», — отметил Александр Рагиня, исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия».

Среди спикеров Synergy Woman Forum в этом году — актриса Анна Хилькевич, юрист, учредитель «Федерации правовой защиты спорта» Екатерина Гордон, гештальт-терапевт Любовь Розенберг, стендап-комик и резидент продюсерского центра «Инсайт Люди» Евгения Искандарова, блогер Ксения Шипилова, создательница бренда женской одежды Стефания Маликова и другие. Участники мероприятия обсудили вопросы трендов в бизнесе, тайм-менеджмента и создания личного бренда.