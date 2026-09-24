23 сентября в Центре событий РБК завершилась конференция «Ко-Лаб» об управлении здоровьем и возрастом. В этом году ее посетили почти 2500 человек. Программа шла одновременно в трех залах, конференцию поддержали 35 партнеров и 21 информационный партнер. Благодаря трансляции к обсуждению подключились зрители еще из семи регионов России.

За год конференция выросла: в прошлый раз на «Ко-Лаб» пришли 2105 человек и выступили 87 спикеров, в этот раз — 93 спикера на 20 сессиях. Организаторы формулируют цель проекта так: собрать в одном месте проверенную информацию о физическом и ментальном здоровье, опираясь на доказательную медицину, а не на моду сезона.

О чем говорили

Деловая программа охватила онкопрофилактику, репродуктивное здоровье и разные подходы к долголетию. Отдельные блоки организаторы посвятили превентивной медицине, биохакингу и ментальному здоровью.

Параллельно в отдельном зале под кураторством журналистки Ольги Саленко шел разговор о wellness и образе жизни — о том, как повседневные привычки и культурные тренды влияют на самочувствие.

Сооснователь проекта Ксения Зайцева считает, что тема управления здоровьем перестает быть нишевой и постепенно превращается в новую культуру отношения к себе. Другой сооснователь, Ольга Пивень, говорит, что и сам проект вырос из разовой конференции в экосистему продуктов, которая помогает людям лучше понимать свое тело.

Что можно было попробовать

Помимо докладов, весь день на площадке работали брендированные зоны партнеров. Гости проходили диагностику кожи, тестировали гаджеты для здоровья, делали экспресс-чекапы и консультировались с нутрициологами и психологами.

Конференцию третий год подряд организует команда продюсера Анны Докиенко.