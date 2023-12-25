23 декабря в Москве в кинотеатре «Москино Музейный» прошла премьера российского сериала «Недетское кино». Эпизоды выйдут на платформе Wink 1 января.

«Это история о том, что сказка живет среди нас и каждый может с ней встретиться. Здесь мы осовременили сказочных персонажей и в целом постарались подойти к образам небанально, придумать для каждого интересные особенности, но при этом учитывать „базу“ — то, на чем основана мифология», — поделился режиссер сериала Александр Богуславский.

По сюжету школьники Даня (Кай Гетц) и Таисия (Диана Енакаева) случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря Даньслава (Александр Головин), Жабу Жабовну (Настасья Самбурская), Кикимору (Александра Ребенок), Кощея (Александр Яцко), Лешего (Евгений Овчинников) и других сказочных персонажей. Встреча с ними вдохновляет застенчивого Даню взяться за фестивальное кино и поиски отца, совершить подвиги ради Таисии, наладить отношения с мамой (Мария Шумакова) и бабушкой (Ольга Прокофьева). Однако приключения во времени нарушают баланс в мире, и теперь подростку предстоит все исправить и вернуть новых друзей домой.

«Проект является для меня особенным, ведь в нем мне удалось невозможное: из кадета я стал богатырем. Надеюсь, волшебство настигнет и вас, ведь сериал, как подарок от Деда Мороза под елкой, будет доступен вам первого января, да еще и не по одной серии в неделю, а сразу целиком», — сказал актер сериала Александр Головин.

Производством сериала занималась студия Black Box Production совместно с «НМГ Студией» и АНО «Большая перемена» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).