19 июня в Музее русского импрессионизма прошло открытие выставки «Журнал красивой жизни» о первом российском глянце «Столица и усадьба», выходившем с 1913 по 1917 год. В журнале писали о театре, выставках, путешествиях, в нем публиковали заметки о самых красивых имениях, светскую хронику и репортажи с балов. В состав экспозиции вошли произведения, опубликованные или описанные на страницах журнала. Среди картин на выставке есть портреты модных дам, интерьеры и экстерьеры усадеб, работы с выставок, о которых писали в журнале, а также эскизы к декорациям театральных постановок того времени. Сам глянец на выставке тоже можно полистать в электронном виде. Подробнее о «Журнале красивой жизни» — в фоторепортаже RTVI.