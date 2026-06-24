Патриарх Московский и всея Руси, согласно церковному уставу, занимает должность пожизненно — об этом в специальном интервью RTVI рассказал замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так представитель РПЦ ответил на вопрос о том, задумывается ли патриарх Кирилл, которому в ноябре исполнится 80 лет, о том, чтобы выбрать преемника и уйти на покой.

«Нет, это уставом не предусмотрено: любой предстоятель Русской церкви занимает патриарший престол пожизненно», — пояснил Вахтанг Кипшидзе в беседе с RTVI.

В статье 11 Устава Русской православной церкви сказано: «Сан Патриарха является пожизненным«. При этом предусмотрена возможность ухода главы РПЦ на покой. «Право рассмотрения вопроса об уходе Патриарха Московского и всея Руси на покой принадлежит Поместному Собору. <…> В случае кончины Патриарха Московского и всея Руси, его ухода на покой, нахождения под церковным судом или иной причины, делающей невозможным исполнение им патриаршей должности, Священный Синод под председательством старейшего по хиротонии постоянного члена Священного Синода немедленно избирает из числа своих постоянных членов Местоблюстителя Патриаршего Престола», — говорится в Уставе.

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (в миру — Владимир Гундяев) был избран патриархом в 2009 году. Он стал преемником Алексия II, который был предстоятелем РПЦ с 1990 года до своей кончины в декабре 2008-го.

В марте 2023 года на 94-м году жизни умер католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Он занимал патриарший престол с 1977 года — это самое продолжительное патриаршество в истории Грузинской православной церкви. Новым грузинским патриархом стал 57-летний Шио III — митрополит Сенакский и Чхороцкуйский.