В Грузии состоялась торжественная интронизация нового католикоса-патриарха Шио III, который накануне был избран большинством голосов на расширенном собрании Грузинской церкви. Церемония прошла в соборе Светисцховели в городе Мцхета, передает РИА Новости.

Выборы нового патриарха, которые состоялись 11 мая в соборе Святой Троицы в Тбилиси, не принесли неожиданностей. За 57-летнего митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио (Муджири), который был местоблюстителем умершего 17 марта патриарха Илии II, отдали голоса 22 из 39 членов Синода.

Двумя другими кандидатами были митрополит Урбнисский и Руисский Иов (Акиашвили) и митрополит Потийский и Хобский Григол (Бербичашвили). Преимущество Шио было очевидным еще во время голосования по определению тех, кто будет претендовать на патриарший престол — он получил 20 голосов, а соперники только по семь, рассказывал корреспондент «Коммерсанта» в Тбилиси.

С избранием его поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он пожелал, чтобы «традиции братского общения», которые сложились между Грузинской церковью и РПЦ при прежних патриархах, особенно при Илии II, «обрели достойное продолжение» и при первосвятительском служении Шио III.

«Владыка Шио служил в России, и это дает нам основания для такой надежды», — отметил в разговоре с РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук.

Прежний патриарх всея Грузии Илия II умер 17 марта в возрасте 93 лет. Его служение на престоле продлилось более 48 лет (с декабря 1977 года) и стало самым длительным в истории Грузинской церкви.

В конце марта Служба внешней разведки (СВР) России обвинила Константинопольского патриарха Варфоломея, прибывшего на похороны Илии II в Тбилиси, в том, что он хочет воспользоваться его смертью и подчинить Грузинскую церковь своему влиянию. СВР утверждала, что Варфоломей рассматривает митрополита Потийского и Хобского Григола как одного из «наиболее подходящих исполнителей его воли».

Противники избрания Шио, со своей стороны, заявляли, что он якобы давно является «фаворитом РПЦ». Они указывали, что Илия II определил Шио своим местоблюстителем в 2017 году вскоре после визита в Тбилиси тогдашнего главы отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона (Алфеева).

Чтобы опровергнуть версию причастности Московского патриархата, глава службы по связям Грузинской церкви протоиерей Андрия Джагмаидзе опубликовал видеозапись встречи Илии II с митрополитом Иларионом. Из этих кадров следовало, что вопрос назначения местоблюстителя они не обсуждали.

Чем известен Шио III

Шио III (Элизбар Теймуразович Муджири) родился 1 февраля 1969 года в Тбилиси. В 1991 году окончил Тбилисскую государственную консерваторию. В 1993-м принял постриг. В 1995-м получил первую (низшую) степень священства, став диаконом.

В 1998 году окончил Батумскую духовную семинарию имени Иоанна Богослова, затем продолжил учебу в Московской духовной академии. В апреле 1998-го Шио получил духовный сан игумена с правом ношения золотого креста и был назначен предстоятелем храма пророка Илии.

С 2001 года служил предстоятелем церкви Святого Георгия грузинской диаспоры в Москве. Параллельно учился в московском Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.

Сенакскую и Чхороцкуйскую епархию Шио возглавил в 2003 году. В 2009-м был возведен в сан архиепископа, в 2010-м стал митрополитом.

В декабре 2015 года защитил диссертацию на тему «Преподобный Алексий Сенакелийский (Шушана) — исторический контекст его жизни и духовно-доктринальное наследие» и был произведен в кандидаты богословия.

В ноябре 2017 года был объявлен местоблюстителем патриарха Илии II. В июне 2018-го на заседании Синода Грузинской церкви ему вручили высшую церковную награду — право носить алмазный крест на головном уборе.