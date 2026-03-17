Католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй умер на 94-м году жизни. О смерти предстоятеля Грузинской православной церкви вечером 17 марта сообщил портал «Мтавари архи» и телеканал «Имеди», позднее информацию подтвердили в патриархии.

В ночь на 17 марта состояние 93-летнего патриарха резко ухудшилось, он был экстренно госпитализирован. Последние часы жизни Илия Второй провел в реанимации Кавказского медицинского центра, сообщает Первый канал Грузии.

Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе в верующей семье выходцев из Казбегского района Грузии. В 1957 году, будучи студентом Московской духовной академии, принял монашеский постриг с именем Илия в честь святого пророка. В 1960 году окончил академию со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию об истории Иверского монастыря на Афоне.

Патриарший престол Илия Второй занял 23 декабря 1977 года. Его служение продлилось более 48 лет, что сделало его патриаршество самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

С именем патриарха связано восстановление автокефалии Грузинской церкви. Хотя автокефалия была провозглашена еще в 1917 году, именно благодаря усилиям Илии Второго Вселенский патриархат официально признал ее в 1990 году. С 1978 по 1983 год он занимал пост президента Всемирного совета церквей.

За годы его предстоятельства количество епархий в Грузии выросло с 15 до 46, число действующих храмов и монастырей достигло около двух тысяч. В период межнациональных конфликтов начала 1990-х годов патриарх неоднократно выступал как миротворец, называя абхазов и осетин братьями.