23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, на котором большинство избирателей поддержали идею выхода из Европейского союза. Страна покинула блок в 2020 году. Спустя 10 лет после референдума большинство британцев считает, что уход из ЕС, также известный как Brexit, принес больше минусов, чем плюсов. Однако ни одна партия не запустит кампанию за возвращение в Евросоюз. Такое мнение глава международного отдела компании London Politica Александр Смотров высказал в эфире RTVI.

«Большинство людей сходится во мнении, что минусов на самом деле было больше, скорее всего. Этому в отрицательном смысле «поспособствовали» и другие внешние обстоятельства. Это и пандемия ковида, и потом начавшееся противостояние России и Украины, а также возвращение в Белый дом Дональда Трампа и многие другие внешние факторы, которые, может быть, не позволили в полной мере развиться британским планам о новых экономических отношениях, новых торговых связях с другими странами», — сказал Смотров.

По его словам, для многих граждан и представителей политических элит в Великобритании стало ясно, что Brexit не принес таких результатов и возможностей, которые обещали те, кто ратовал за него.

«Сейчас многие с горечью, а кто-то с иронией и сарказмом вспоминают, допустим, цифру в 350 млн фунтов стерлингов, которые бы британская система здравоохранения получала каждый день от того, что больше не нужно платить какие-то взносы в бюджет ЕС. Или другие привилегии, которые на бумаге или в предвыборной риторике выглядели хорошо, а на деле никак не проявились», — отметил Смотров.

В преддверии 10-й годовщины референдума в Великобритании провели много опросов общественного мнения, рассказал собеседник RTVI.

«С одной стороны, мы видим, что 57% населения считает Brexit ошибкой, и только 30% считает, что это было правильным шагом. С другой стороны, когда людям задают вопрос: «А готовы ли вы сейчас воссоединиться [с ЕС]?», на самом деле не так много проголосовали бы «за», и достаточно большое количество против по-прежнему», — сказал Смотров.

Он добавил, что большинство британцев хотят более тесного взаимодействия с Евросоюзом в тех областях, «где это действительно хорошо и позитивно для обеих сторон».

«Сейчас, честно говоря, ни одна политическая партия Британии не возьмет на себя ответственность снова начинать кампанию за присоединение к Евросоюзу. Да и сам Евросоюз, скорее всего, не согласится на то, чтобы Британия снова вступила и снова выторговывала для себя какие-то особые условия, потому что иначе на общих основаниях вряд ли у нее в любом случае получилось бы вступить. Видимо, в будущем какое-то ограниченное сближение будет, но не более того», — заключил Смотров.