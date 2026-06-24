Уровень безработицы в Финляндии достиг нового максимума за весь XXI век, поднявшись до 10,8% в мае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Статистического управления страны.

По данным Евростата, уровень безработицы в Финляндии сейчас самый высокий в Евросоюзе и с февраля опережает даже Испанию. Скорректированный с учетом сезонных колебаний показатель безработицы среди людей в возрасте 15—74 лет вырос на 0,1 процентного пункта по сравнению с апрелем — при том, что тогда он был самым высоким как минимум с 2000 года.

В Статистическом управлении Финляндии пояснили, что пик безработицы традиционно приходится на май. В это время студенты и недавние выпускники выходят на рынок труда и начинают искать работу.

Финская экономика хуже всех в Европе восстанавливается после пандемии коронавируса, отмечает агентство. Ориентированная на экспорт, она столкнулась с падением спроса, обвалом торговли с Россией и последствиями ужесточения бюджетной политики, направленной на сокращение государственного долга.

Ситуацию усугубляет геополитическая неопределенность из-за войны на Ближнем Востоке. Финские домохозяйства готовятся к росту цен на энергоносители и ипотечных ставок, а уровень потребительского доверия остается ниже долгосрочной средней отметки, пишет Bloomberg.

Главный экономист Финской торговой палаты Юкка Аппельквист отметил, что занятость особенно резко сокращается в частном секторе — в сфере услуг и строительстве, которые ориентированы на внутренний рынок.

«Затяжной кризис на Ближнем Востоке и слабый спрос на летних работников увеличивают риск задержки восстановления рынка труда. Похоже, позитивные новости придется отложить до осени», — заявил он.

Рост безработицы отчасти объясняется и увеличением численности рабочей силы. Правительство сократило социальные выплаты, чтобы снизить растущий дефицит бюджета, и это подтолкнуло больше людей к поиску работы.

В итоге молодым людям стало особенно тяжело трудоустроиться на лето, потому что на те же вакансии претендуют взрослые. Например, финская розничная сеть Puuilo, продающая строительные и хозяйственные товары, получила в этом году 21 тысячу заявок на 400 временных вакансий.

Выросло и число молодых финнов, которые сидят без работы дольше года, — хотя обычно такая длительная безработица в основном характерна для людей предпенсионного возраста. Аппельквист назвал эту тенденцию особенно тревожной с точки зрения дальнейшего карьерного роста молодежи.