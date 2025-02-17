В фойе небоскреба Moscow Towers появился монументальный арт-объект — два тридцатиметровых панно Deus Particula, созданных художником Андреем Бергером. Название проекта переводится с латыни как «божественная частица». Для реализации концепта построили создали специальную арт-фабрику, где каждый элемент мозаики пронумеровывали, чтобы потом расположить в интерьере небоскреба Москвы-Сити. RTVI поговорил с куратором проекта Арсением Крюковым о том, как родилась идея такого проекта и каким образом ее воплощали.

Расскажите о начальном этапе работы над проектом — как формируется концепция монументального панно? Какие факторы учитываются при выборе художественного решения?

Идею интеграции проекта панно изначально задумали архитекторы UNK Interiors, которые занимались интерьерами небоскреба Moscow Towers. На самом старте разработки концепции ими было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что пространство «Москва-Сити» практически лишено крупных арт-объектов, а самой среде не хватает смысловой нагрузки.

Отсюда и появилась желание сделать пространство лобби Moscow Towers частью городской среды, новой точкой притяжения для жителей города и интегрировать в него монументальное искусство. Мне, как куратору, предстояло учитывать как фактические вводные данные — архитектуру фойе, габариты и материал панно, естественный и искусственный свет, так и предложить такие художественные концепции, которые обогатят пространство нужными культурными смыслами.

Как взаимодействуют художник, архитекторы и инженеры на разных стадиях проекта?

Междисциплинарный подход — наша ключевая формула качества, рецепт получения знакового произведения искусства. Как только был определен художник, мы вместе с консорциумом «Макрофабрика — Struktura» сформировали целую группу из инженеров, проектировщиков, параметристов, технических специалистов, которые непрерывно трудились рука об руку с художественной командой во главе с Андреем Бергером на всех стадиях проекта. Техническая группа взяла в свои руки весь производственный процесс, построив целую арт-фабрику, позволив Андрею сконцентрироваться непосредственно на творческой составляющей — росписи панно. Так наш проект стал настоящим симбиозом машинного, алгоритмического и живого, рукотворного.

Опишите процесс выбора художника для проекта такого масштаба. Какие критерии являются определяющими? Насколько важен опыт работы с монументальными формами?

В процессе формирования шорт-листа из художников, мы сформировали несколько критериев отбора. Кроме репрезентативности в художественной среде, мы особенно акцентировали внимание на опыте работы с монументальными формами и уникальными материалами и технологиями. Каждому из четырех художников на конкурсном этапе был предложен технический регламент, включающий в себя несколько постоянных характеристик — это металлическая структура составных пластин панно, их поворотный механизм и монохромная цветовая палитра.

Отталкиваясь от этих вводных, каждый художник предложил свою художественную идею, которую мы вместе с архитекторами-параметристами и визуализаторами внесли в проект панно. Победил в итоге Андрей Бергер, которому удалось в своей концепции не просто наиболее выигрышно подчеркнуть замысел архитекторов, но и многократно усилить его.

Расскажите подробнее о лабораторных исследованиях, предшествовавших росписи панно. Какие задачи решались в ходе этих исследований? Какие материалы и технологии были задействованы?

Еще в процессе создания эскизов художник искал наилучшее решение, чтобы отразить образ движения тех самых элементарных частиц, давших название нашему проекту. При помощи анимационной симуляции мы изучали, каким образом частицы могут двигаться внутри модели фойе небоскреба, экспериментировали с физикой света.

Следующим этапом было совместить художественную концепцию с инженерной физической реализацией. Здесь перед нами в полный рост встал целый пласт задач: как расписывать такое масштабное панно, какие для росписи подобрать краски, как и под каким углом монтировать металлические пластины и главное — как выстроить нашу совместную работу так, чтобы достичь в конце результата, как на архитектурном рендере. Мы разработали целую «формулу качества», которая включила в себя последовательную цепочку шагов с полноценными экспериментами на каждом этапе.

Как решаются технические сложности, связанные с размерами и спецификой материалов панно (металлические пластины, поворотный механизм)? Какие инновационные решения были применены?

Панно — многослойное произведение, где каждый слой, накладываясь последовательно друг на друга, усиливают концепцию. Первый слой — графический, вручную расписанный художником; второй — это динамика, движение, поворот частиц, которые формируют объем. Третий — это палитра, состоящая из трех цветов. Четвертый слой — это свет, искусственный и естественный, который следует учитывать при восприятии композиции.

Чтобы понять, как вместе живут все четыре слоя, нам потребовалась воссоздать параметрическую модель панно, в которую вместе с архитекторами-программистами мы встроили художественный эскиз и далее на него накладывали цветовые построения, задавали параметрические алгоритмы поворота пластин и решали, как композиция будет смотреться с разным световым окружением. Полученный результат мы экспортировали на специальные векторные карты, которые стали основой для старта росписи.

В чем заключались экспериментальные этапы проекта? Как тестировались различные творческие и технические решения? Как был создан мокап и какую роль он сыграл?

Перед стартом производственного этапа решили проверить все на гипотезы на реальном показательном фрагменте панно. Вы выбрали примерно 1/25 кусок с настоящим материалом, расписали их согласно эскизу и выставили пластины под определенным углом согласно параметрическому алгоритму. И первый полученный результат нас совершенно не удовлетворил: цвета и пластика пластин создавали хаотичный порядок, отсутствовала цельность восприятия.

Мы зашли на новый круг в компьютерной модели, «привязав» цвета к характеру рисунку панно и «усилив» его пластикой в тех местах, где это требовалось. Второй эксперимент с мокапом мы привезли на площадку будущего фойе, выставили на высоте согласно строительному проекту и наконец остались довольны результатом. Так стартовал наш производственный этап.

Какова роль монументального искусства в общественных пространствах? Как подобные произведения взаимодействуют с архитектурой и влияют на восприятие пространства?

Монументальное искусство на протяжении всей истории искусства соединяло архитектуру с окружающим пространством. Художественная задумка, масштаб и техника исполнения позволяют «очеловечить» интерьер (или экстерьер, в зависимости от ситуации) и придать ему новые культурные смыслы. В таком же контексте мы и задумали наше панно, которое, наследуя центральную идею с вертикальным светом, пронизывающим весь небоскреб насквозь, воплощает идею «элементарных частиц» и добавляет проекту ценности, рукотворности, и жизни на века.

Какие художественные задачи ставились перед авторами панно? Что должно было передать это произведение? Какие эмоции или идеи оно должно было вызвать у зрителя?

Стилистически большая идея произведения наследует путь луча света, пронизывающего здание Moscow Towers сверху донизу, достигая кульминации в центральной части вестибюля. Мы усилили этот образ, рассеяв этот свет по горизонтали в двух боковых панно, символизирующих готическое сияние кафедральных соборов Средневековья и тем самым соединяя архитектурные элементы с художественным выражением.

Взяв за основу золотой «код», который был «набран» благодаря палитре из основных цветов, мы стремились отразить абстрактное движение элементарных частиц, расписанное тонкими черными линиями вручную. Итоговая композиция должна буквально окутать зрителя своей богатой структурой, сделать его своей частью.