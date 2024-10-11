Романы Юлиана Семенова о советском разведчике Максиме Исаеве вновь экранизируют, рассказала на пресс-конференции в ТАСС дочь писателя Ольга Семенова.

Новый сериал не будет ремейком киносериала «Семнадцать мгновений весны» о работе Исаева в Германии. Речь идет об экранизации цикла Семенова «Экспансия» о службе легендарного разведчика в Испании и Южной Америке в самом начале холодной войны.

Максим Исаев, он же штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц, — главный герой серии романов Семенова. По сюжету он ведет разведдеятельность за границей, получая ответственные задания. Одно из них — сорвать сепаратные переговоры Германии с Западом.

«Это очень бережное отношение к тексту, очень большой литературный вкус и очень большая любовь, потому что писать сценарий по произведениям Юлиана Семенова без любви нельзя», — поделилась дочь писателя.

Сценаристом проекта станет один из авторов «Начальника разведки» Артем Чащихин-Тоидзе. Съемки могут стартовать уже летом 2025 года, считает Ольга Семенова.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что канал подписал с семьей писателя Семенова контракт на экранизацию всех его произведений.

Юлиан Семенов с 1955 года работал журналистом, писал для «Огонька», «Правды», «Литературной газеты». Он часто ездил в командировки в другие страны, работал в Афганистане, Китае, Чили, Парагвае, а также в Европе.

В 1959 году Семенов начал литературную деятельность, выбрав жанр политического детектива. Среди его самых популярных работ — цикл «Политические хроники» о Максиме Исаеве. В 1973 году на советские телеэкраны вышел сериал «Семнадцать мгновений весны», в основу которого легла одноименная книга: ее адаптацией для сценария занимался сам автор.

По романам Семенова в СССР сняли множество фильмов и сериалов — «ТАСС уполномочен заявить», «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», «Противостояние», «Испанский вариант». В 2009 году вышел телесериал «Исаев», снятый режиссером Сергеем Урсуляком.