1 февраля в российский прокат выходит фильм Вима Вендерса «Идеальные дни». Картину номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а исполнитель главной роли Козди Якусё получил приз за лучшую мужскую роль в Каннах. Стоит ли смотреть фильм на большом экране, — рассказываем в материале RTVI.

О чем фильм

«Идеальные дни» — это медленная медитативная картина, напоминающая своим настроением «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» Ким Ки Дука. В отличие от работы южнокорейского мастера, где в центре сюжета были монах и его воспитанник, героем картины Вима Вендерса становится уборщик общественных туалетов в Токио. Хираяма (Кодзи Якусё) каждый день просыпается почти на рассвете, поливает свои растения, едет на работу, слушая на кассетах американский рок-н-ролл, тщательно убирается в туалетах, а после — отдыхает. Он немногословен, наслаждается жизнью и находит красоту в каждом ее моменте. Однажды к нему внезапно приезжает племянница, сбежавшая от родителей, и вот они уже вместе исследуют знакомый район и радуются теплым летним дням.

О Хираяме мы с самого начала ничего не знаем, он и сам никому ничего не рассказывает. Лишь по его большим глазам, полным сострадания и любви к миру, мы понимаем, сколько же, вероятно, пережил этот человек, и радуемся обретенной им гармонии. Правда, внешний мир постоянно пытается вывести его из состояния этого баланса: то недотепа-сослуживец укатит со смены вместе с красоткой, то в одном из туалетов заводится призрачный любитель крестиков-ноликов, то у него воруют любимую кассету.

Кто создатели

Вим Вендерс — живой классик и обладатель девяти наград Каннского кинофестиваля. Он снимал такие картины, как «Небо над Берлином» и «Париж, Техас», документальные фильмы «Соль Земли» и «Ансельм. Шум времени», а также многие другие выдающиеся работы. В «Идеальных днях» Вендерс в свойственной ему документальной манере следит за жизнью своего героя, не упуская ни один из его ежедневных ритуалов. Он с большим интересом наблюдает вместе с Хираямой за колышущимися на ветру деревьями, каплями дождя на окне, движениями метелки дворника, за тем, как хозяйка крохотного бара поет для своих посетителей, как бездомный мужчина танцует на пешеходных переходах и как люди отдыхают в районном сэнто (бане) или раменной.

«Вендерсовским» фильм делает и его саундтрек: режиссер признается в любови к американской музыке. «Мою жизнь спас рок-н-ролл. Это была музыка, благодаря которой я впервые почувствовал себя личностью, понял, что у меня есть право наслаждаться, мечтать и что-то делать. Если бы не рок-н-ролл, я бы сейчас был адвокатом» — говорил Вендерс. Из кассетного плеера Хираямы мы слышим Патти Смит, Нину Симон, The Animals, The Rolling Stones.

Стоит ли смотреть

«Идеальные дни» — один из тех фильмов, который действительно лучше увидеть, чем говорить или писать о нем. Это очень тонкая и нежная работа для тех, кого не пугает медленное кино, где ничего не происходит. В фильме нет гонок и эффектный взрывов, в нем нет голливудских суперзвезд, нет скандальных эротических сцен, а сценарий к нему не писал Аарон Соркин. Зато в нем есть невероятно красивые виды Токио, запоминающийся саундтрек, любовь к жизни и сильный образ главного героя. Авторы фильма даже создали сайт, на котором можно узнать, чем сегодня занимался Хирояма, и услышать звучание мира вокруг него: скрип ступеней в его доме, звуки утреннего шоссе, пение птиц в парке. Картина, вероятно, понравится тем, кто любит кино как искусство, кому нравятся такие фильмы, как «Память» Апичатпонг Вирасетхакул, «Колумбус» Когонады или «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути.