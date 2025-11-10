20 ноября кинокомпании Arna Media и «Атмосфера кино» выпустят в российский прокат фильм «Джекпот» с Дэйвом Батистой в главной роли. Как отметил режиссер Майкл Даус, особенностью проекта стало сочетание двух миров — преступного картеля и подростковой истории.

По сюжету суперагент Рэй Сил и его команда ведут охоту на мексиканский картель по обе стороны границы. В конфликт вмешивается третья сторона — неизвестные грабят склады преступной организации, похищая миллионы долларов. Похищенные средства начинают поступать на банковские счета нуждающихся. Главным героям предстоит выяснить, кто стоит за этими ограблениями, опередив боевиков картеля.

Режиссером проекта выступил Майкл Даус, сценарий написали Гэри Скотт Томпсон, известный по франшизе «Форсаж», и Том О’Коннор, автор сценария фильма «Телохранитель киллера». В картине снимались Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), Джек Чемпион («Аватар: Путь воды»), Бобби Каннавале («Человек-муравей»), София Лиллис («Оно»), Тони Далтон («Лучше звоните Солу») и другие актеры.

«Мой герой Рэй Сил — агент Управления по борьбе с запрещенными веществами, а также отец-одиночка, который недавно потерял жену и понятия не имеет, как совмещать полный рабочий день и строить взаимоотношения со своим сыном-подростком. Как для продюсера для меня было важно найти талантливых ребят для исполнения ролей наших юных персонажей. И многие записи с прослушивания были замечательными, но мне нужны были настоящие открытия, будущие кинозвезды. К счастью, у нас получилось собрать команду мечты», — поделился исполнитель главной роли Дэйв Батиста.