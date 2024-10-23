28 ноября кинокомпании «Атмосфера кино» и Arna Media выпустят в российский прокат хоррор «Перевозчик душ». В сети появился первый русскоязычный трейлер картины.

В центре сюжета — молодая пара, у которой не все в порядке в отношениях. Выходя поздно вечером после посиделок с друзьями, они вызывают такси. Только водитель явно везет их не домой, а в потусторонний мир.

Главную роль в картине исполнил британский комик Ник Фрост, который на этот раз примерил на себя непривычное амплуа злодея. Он снимался в таких фильмах как «Армагеддец», «Рок-волна», «Типа крутые легавые» и многих других. Режиссером выступил Брюс Гудисон, снявший сериалы «Век глупцов» и «Домашние очаги».

В оригинале фильм называется Black Cab, что означает «черный кэб» — один из символов Лондона. Водителей таких такси называют кэбменами, причем, перед приемом на работу они должны знать каждую улицу города и уметь ориентироваться без навигатора.