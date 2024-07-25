Крупнейший бесплатный фестиваль электронной музыки в России «Портал 2030-2050» пройдет в Сколково с 5 августа по 8 сентября. Он состоится в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030».

В программе планируется участие более 25 российских и международных диджеев. В течение всех дней фестиваля диджеи будут играть под открытым небом.

На фестивале также пройдет выставка «Портал.АРТ», где представят десятки арт-объектов, символизирующих развитие и ключевые технологические успехи. Например, одним из объектов фестиваля станет фигура космонавта высотой более 12 метров.

В эти же дни в рамках фестиваля пройдет специальный проект — «Портал. МЕДИА-АРТ». Это международный конкурс среди диджитал-художников в двух категориях: «Виджеинг» и «Моушнграфика». Креаторы представят лучшие работы в категории «Моушнграфика», а самые талантливые виджеи смогут лично продемонстрировать свои навыки перед многотысячной аудиторией. Примечательно, что последние «подстроят» свои видео под музыку, которую не будут знать заранее.

С 5 по 7 сентября также пройдет трек «Портал.ФОРУМ», где более 70 спикеров — футурологов, визионеров мирового уровня, ученых, технологических предпринимателей и стартаперов, обсудят тренды жизни в мегаполисе в перспективе 2030—2050 гг.

На протяжении всего фестиваля будут также организованы Дни открытых дверей — экскурсии в Сколтех, Технопарк и лаборатории резидентов, презентующих технологии, которые станут доступны жителям столицы в ближайшие годы.