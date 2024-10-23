В преддверии премьеры сериала «Преступление и наказание» на «Кинопоиске», сервис «Яндекс Книги» (бывший «Букмейт») анонсировал документальный книжный сериал «Дело Достоевского».

Литературный тру-крайм посвящен уголовным делам девятнадцатого века, которые косвенно связаны с текстами Фёдора Достоевского.

Писатель черпал вдохновение в судебной хронике, общался с осужденными, а некоторых даже поддерживал, считая невиновными. Авторы «Дела Достоевского» предлагают погрузиться в мир реальных преступлений прошлого и посмотреть на творчество классика с другой стороны.

Сериал «Преступление и наказание», снятый автором «Топей» Владимиром Мирзоевым, выйдет на стриминге 26 октября. В центре сюжета — студент Родион Раскольников, измученный безденежьем и отчаянием, который совершает убийство двух женщин. Действие будет перенесено в современный Санкт-Петербург.

Главную роль в сериале исполнил Иван Янковский. В проекте также снялись: Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Алёна Михайлова, Виктория Толстоганова, Борис Хвошнянский и другие.